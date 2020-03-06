В Японії через коронавірус скасували церемонію пам'яті жертв цунамі

В Японії скасували жалобну церемонію у річницю землетрусу й цунамі 2011 року через небезпеку поширення Covid-19.

Про це повідомляє AFP.

«Японія скасувала щорічну церемонію, присвячену річниці смертельного цунамі та ядерної катастрофи, оскільки країна нарощує зусилля по боротьбі з новим коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх восьми років прем'єр-міністр, законодавці та люди, які втратили близьких через стихійне лихо 11 березня 2011 року - тоді в Японії загинули або пропали безвісти понад 20 тис. осіб - проводили жалобну церемонію, яка транслювалася по телебаченню.

Однак у зв'язку з поширенням коронавірусу було вирішено провести хвилину мовчання в резиденції прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе, який зачитає жалобне звернення.

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У світі 55418 осіб вже одужали після захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Всього кількість зафіксованих випадків коронавірусу досягла 98 370. Кількість летальних випадків становить 3383.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

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