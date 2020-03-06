В Японії через коронавірус скасували церемонію пам'яті жертв цунамі
Про це повідомляє AFP.
«Японія скасувала щорічну церемонію, присвячену річниці смертельного цунамі та ядерної катастрофи, оскільки країна нарощує зусилля по боротьбі з новим коронавірусом», - йдеться у повідомленні.
Протягом останніх восьми років прем'єр-міністр, законодавці та люди, які втратили близьких через стихійне лихо 11 березня 2011 року - тоді в Японії загинули або пропали безвісти понад 20 тис. осіб - проводили жалобну церемонію, яка транслювалася по телебаченню.
Однак у зв'язку з поширенням коронавірусу було вирішено провести хвилину мовчання в резиденції прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе, який зачитає жалобне звернення.
У світі 55418 осіб вже одужали після захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Всього кількість зафіксованих випадків коронавірусу досягла 98 370. Кількість летальних випадків становить 3383.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.
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