Сі Цзіньпін не їде до Японії через коронавірус

Китайський президент Сі Цзіньпін переніс свій офіційний візит до Японії через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Japan Times.

«Токіо та Пекін погодилися відкласти офіційний візит президента КНР Сі Цзіньпіна до Японії у зв’язку з епідемією коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Першопочатково цей візит був запланований на початок квітня. Японський прем’єр Сіндзо Абе на цьому тижні оголосить, на коли саме перенесено приїзд китайського політичного лідера.

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Слід зауважити, що цей візит Сі Цзіньпіна стане першим приїздом китайського президента в Японію з 2008 року.

Станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження коронавірусом. Від коронавірусу у світі померло вже 3286, зокрема в Італії – 107, в Ірані – 92. Одужало – 53299 осіб.