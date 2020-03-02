Японський виробник електроніки Sharp випускатиме медичні маски

Японська корпорація Sharp, яка займається виготовленням електроніки, планує почати виробництво медичних масок для обличчя на одному зі своїх заводів через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє AP.

«Виробник електроніки Sharp Corp. заявив в понеділок, що він почне виготовляти хірургічні маски, що має попит через спалах вірусу, використовуючи завод у центральній Японії, який зазвичай робить дисплеї», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виробництво масок на заводі префектура Мі розпочнеться до кінця цього місяця. Планується, що за день він виготовлятиме 150 тисяч масок, збільшивши в результаті цю кількість до 500 тисяч на день.

Видання наголошує, що підприємство добре підходить для виробництва масок через надзвичайно високі стандарти чистоти.

Японці часто використовують маски, щоб запобігти поширенню застуди або полегшити алергію. Однак з того часу, як почався спалах COVID-19, в магазинах було важко їх знайти. Біля деяких аптек утворювалися величезні черги ще до їх відкриття.

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Таким чином, виготовляючи маски, компанія Sharp, яка базується в Осаці, Японія, сподівається зробити свій внесок для суспільства.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.