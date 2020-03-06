Єврокомісія представила стратегію гендерної рівності на наступні п’ять років

Єврокомісія представила у четвер нову стратегію гендерної рівності, яка розрахована на п’ять років і має на меті усунути нерівність між чоловіками та жінками в країнах ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Єврокомісії.

"Гендерна рівність є ключовим принципом Європейського Союзу, але вона ще не перетворилася на реальність. У бізнесі, у політиці та у суспільстві в цілому ми зможемо повністю використати наш потенціал, якщо будемо реалізовувати всі наші таланти та різноманітність. Використання лише половини населення, половини ідей та половини енергії не є доброю справою. За допомогою нашої Стратегії гендерної рівності ми зможемо досягти більшого та швидшого прогресу у розвитку рівності між чоловіками і жінками", - зауважила щодо цього Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Як зазначається у повідомленні, попри те, що Європа є глобальним лідером у забезпеченні гендерної рівності, у країнах ЄС все ще присутні такі явища як гендерне насильство, з яким стикалася кожна третя європейська жінка. Попри те, що жінки переважають серед людей з університетською освітою, вони заробляють у середньому на 16% менше за чоловіків, лише 8% керівних посад у великих комерційних компаніях припадає на жінок.

Стратегія гендерної рівності, розрахована на 2020-2025 роки, містить пакет заходів, які будуть здійснюватися протягом наступних п’яти років за всіма напрямками політики Євросоюзу. Очолюватиме цю роботу Єврокомісар з питань рівності Гелена Даллі.