Lufthansa через коронавірус скасувала вже понад 7 тисяч рейсів
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
"Станом на сьогодні (5 березня, - ред.) Lufthansa скасовує близько 7100 європейських рейсів у березні місяці", - йдеться у повідомленні.
Через поширення коронавірусу та відповідне зниження кількості подорожуючих компанія вирішила скоротити обсяг перевезень на чверть. Скасування відповідають розрахунковій потужності 150 літаків, з яких 125 маршрутів близько- та середньомагістральних і 25 делакомагістральних. Флот Lufthansa Group складається наразі з 770 літаків, з яких 180 виконують рейси на далекі відстані.
У тому числі скасовуються 3750 рейсів з Франкфурта до 75 аеропортів та 3350 рейсів з Мюнхена до 65 аеропортів. Йдеться про внутрішні рейси до Берліна, Гамбурга, Дюссельдорфа, Кельна, Бремена та Ганновера. Літаки виконували їх майже кожні півгодини.
Другим напрямком скасування є Італія: Мілан, Венеція, Рим, Турін, Верона, Болонья, Анкона та Піза.
З п’ятниці на щонайменше 3 тижні не будуть виконуватися рейси до Ізраїлю (Тель-Авів і Ейлат). Причина – заборона ізраїльської влади на в’їзд з Німеччини, Швейцарії та Австрії від 6 березня.
Крім того, корегування будуть на розклад рейсів до Скандинавії, Великобританії, країн Балтії, Польщі, Росії, Франції, Іспанії, Португалії, Великобританії тощо.
Крім того, авіакомпанія вже минулого тижня вирішила призупинити рейси з Німеччини до материкового Китаю до 24 квітня включно.
Зв'язок з Тегераном залишатиметься скасованим до 30 квітня.
Lufthansa також зменшує частоту польотів до та з Гонконгу та Сеула (Південна Корея).
При скасуванні маршрутів Lufthansa врахувала той факт, що європейські напрямки будуть надалі обслуговуватися, так що в більшості випадків клієнтам можна запропонувати альтернативний маршрут.
Поки що неможливо оцінити втрати від таких подій. Група планує оголосити ключові фінансові показники на щорічній прес-конференції 19 березня 2020 року.