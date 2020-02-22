Через коронавірус світові авіакомпанії можуть втратити близько $30 мільярдів

Через коронавірус світові авіакомпанії можуть втратити близько $30 мільярдів

Укрінформ
Пандемія коронавірусу може істотно вплинути на доходи світових авіакомпаній та обрушити попит на послуги азійських перевізників.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту, передає AP.

«Цього року вірус COVID-19 може викликати зниження попиту на послуги азійських авіаперевізників на 13%», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за оцінками експертів, ​​у світовому вимірі спалах коронавірусу може призвести до скорочення доходів авіакомпаній на 29 мільярдів доларів.

При цьому глобальний повітряний трафік за рік може скоротитися на 4,7%, таке падіння станеться після фінансової кризи 2008 року.

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Як нагадує агентство, у зв'язку з поширенням коронавірусу низка компаній, у тому числі British Airways, Lufthansa (ФРН), Qantas (Австралія) та три найбільші авіакомпанії США, призупинили польоти до Китаю.

За останніми даними, від коронавірусу COVID-19 померли 2247 осіб. Кількість інфікованих у світі сягнула 76 498 осіб, у тому числі у Китаї - 75 245.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.

Фото: Сіньхуа

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