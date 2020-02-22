Через коронавірус світові авіакомпанії можуть втратити близько $30 мільярдів

Пандемія коронавірусу може істотно вплинути на доходи світових авіакомпаній та обрушити попит на послуги азійських перевізників.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту, передає AP.

«Цього року вірус COVID-19 може викликати зниження попиту на послуги азійських авіаперевізників на 13%», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за оцінками експертів, ​​у світовому вимірі спалах коронавірусу може призвести до скорочення доходів авіакомпаній на 29 мільярдів доларів.

При цьому глобальний повітряний трафік за рік може скоротитися на 4,7%, таке падіння станеться після фінансової кризи 2008 року.

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Як нагадує агентство, у зв'язку з поширенням коронавірусу низка компаній, у тому числі British Airways, Lufthansa (ФРН), Qantas (Австралія) та три найбільші авіакомпанії США, призупинили польоти до Китаю.

За останніми даними, від коронавірусу COVID-19 померли 2247 осіб. Кількість інфікованих у світі сягнула 76 498 осіб, у тому числі у Китаї - 75 245.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.

Фото: Сіньхуа