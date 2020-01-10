Lufthansa тимчасово скасувала рейси до Тегерана

Німецький авіаперевізник Lufthansa 10 січня скасував усі рейси з та до Ірану.

Про це повідомляє The Brussels Times.

"Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила, що тимчасово припиняє виконання рейсів до Тегерана", - йдеться у повідомленні.

Один з літаків компанії, що виконував рейс з Франкфурта до Тегерана, вчора навіть повернувся назад, перервавши рейс посеред польоту.

Компанія мотивує своє рішення занепокоєнням щодо безпеки використання повітряного простору в регіоні та навколо столиці Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.