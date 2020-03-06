Нетаньягу знову забракне голосів для формування уряду — ЗМІ

Після парламентських виборів в Ізраїлі право-релігійний блок на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу отримує 58 мандатів, однак для формування уряду необхідний 61 голос.

Як передає "Радіо Свобода", Нетаньягу бракує трьох мандатів.

Партію Нетаньягу "Лікуд" в Кнесеті представлятимуть 36 депутатів. У політичного суперника прем'єра, лідера партії «Кахоль Лаван» («Біло-сині») Бені Ганца – 33 крісла в парламенті.

Офіційні результати виборів Центрвиборчком оприлюднить 10 березня. Не пізніш як 17 березня президент Ізраїлю Реувен Рівлін оголосить, кому з кандидатів доручить формування уряду. Для створення коаліції відводиться 28 днів. Кандидат може попросити на це додаткові два тижні.

Нагадаємо: це були треті менш як за рік парламентські вибори в Ізраїлі. За підсумками попередніх виборів у вересні ні Нетаньяху, ні Ганц не змогли сформувати коаліцію.

При цьому видання зазначає, що сам Нетаньягу за два тижні постане перед судом. Його звинувачують у корупції, шахрайстві та зловживанні довірою. Прем'єр усі звинувачення на свою адресу відкидає.