В Ізраїлі від виборів, схоже, втомилися і виборці, і політики

Так, попереду чергова «коаліціада», втім, це не означає, що вона буде копією попередніх

Надвечір 4 березня Центральна виборча комісія Ізраїлю ще завершувала підрахунок бюлетенів на дострокових парламентських виборах. Але про все головне, що може статися за підсумками нинішнього волевиявлення громадян - вже можна поміркувати.

Що показують попередні результати

Згідно з нині наявними даними, переможе блок правих і ультраправих партій на чолі з прем'єром-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який загалом отримає 58 місць.

Зокрема партія самого Нетаньягу «Лікуд» здобуває 36 місць, соціал-релігійна ШАС – 9, багаторічний блок двох ультраортодоксальних партій Яхадут-ха-Тора – 7 місць та права «Яміна» (так і перекладається «Права») – 6 місць.

Водночас цих 58 мандатів недостатньо, щоб проголосувати склад уряду у 120-місному кнесеті – бракує трьох голосів.

Натомість конкурентний щодо правих центристський блок «Каголь-Лаван» («синьо-білий», за кольорами державного прапору), який очолюють екс-начальник Генерального штабу Бені Ганц та журналіст Яїр Лапід, може розраховувати на 33 депутатські мандати.

Його потенційний союзник – принаймні непримиренний опонент Нетаньягу - арабський Об'єднаний список отримав високий результат 15 місць – стільки йому навіть опитування не давали. Ще 7 голосів «синьо-білим» може додати потрійний блок: соціал-демократичних партій «Авода» та «Мерец» (обидві – члени Соцінтерну) та правоцентричної на їхньому тлі партії «Гешер».

Тож разом – 55 мандатів. Хоча є питання чи будуть зазначені політсили «разом», оскільки нині вони об’єднані тільки ситуативно проти нинішнього прем’єр-міністра та його союзників з ультраправого крила.

Свої «золоті» сім мандатів знову отримає «Наш дім Ізраїль» - партія вихідців з колишніх радянських країн. Чому «золоті»? І чому знову? Нагадаємо, що нинішні вибори вже треті впродовж менше року: попередні були проведені у квітні та вересні 2019 року, але рівновага політсил у двох складах кнесету двічі поспіль не дала створити уряд. І саме голоси НДІ обидва рази могли схилити шальки у той чи інший бік.

Поточні результати виборів

Остаточні результати виборів, як очікується, стануть відомі в середу ввечері або в четвер вранці, а офіційно ЦВК має їх оглоосити до 10 березня. Певних змін можна очікувати від так званого «голосування у подвійних конвертах», тобто зі спеціальних, в тому числі закритих, дільниць, де голосують дипломати, військові, моряки, ув’язнені, а цього року ще одна спецкатегорія – у карантинах через коронавірус. На минулих виборах зі спеціальних дільниць до ЦВК надійшли голоси близько 6 відсотків виборців, і зазвичай «конверти» краще голосують за правих – від дипломатів та військових це доволі очікувано.

А далі можливі несподіванки

Після оголошення результатів виборів буде розпочато конституційну процедуру – як і належить, президент країни Реувен Рівлін не пізніше 17 березня запропонує переможцеві виборів сформувати уряд.

І далі можливі несподіванки. Те, що треті вибори проходять мов «під копірку», не означає, що «під копірку» втретє, вже звично, промайнуть марні спроби утворити уряд, а за два-три місяці будуть призначені четверті дострокові вибори.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, перше, що зробив Беньямін Нетаньягу, дізнавшись ще тільки результати екзит-полів, це зібрав нараду своїх союзників з правих і релігійних партій.

Нарада Нетьягу із політичними союзниками

Повідомляється, що вони не заперечуватимуть проти включення в коаліцію «Каголь-Лаван» і НДІ, оскільки про це просить Нетаньягу, незважаючи на те, що перед виборами лідери ШАС і Яхадут- Тори виключили можливість співпраці з Авігдором Ліберманом.

Власник "золотої" акції не змінився...

Зазначимо, що головна умова лідера «Нашого дому Ізраїль» Авігдора Лібермана – сформувати коаліційний уряд з найбільших політсил «Лікуду» та «Каголь-Лавану» і не брати до нього більше нікого ні з правого, ні з лівого країв партійно-політичного спектру.

Сам Ліберман вже заявив, що четвертих виборів бути не повинно, а після публікації остаточних результатів НДІ вирішить куди йти - «в той чи інший бік». Але коаліція НДІ з релігійними партіями виглядатиме, за його визначенням як насмішка над його виборцями.

...а у Бені Ганца свої проблеми

Тим часом у опонентів "Лікуду" аж ніяк немає єдності правих – бодай показної, для преси.

Чотири партії – учасники так званого «арабського» «Об’єднаного блоку», складеного ще 2015 року, нині отримавши високий для себе результат у 15 мандатів, заявили, що вони самостійна політична сила, а не автоматичний додаток до «синьо-білого» блоку, і не прагнуть ввійти до уряду за будь-яку ціну. Є питання, зокрема, щодо палестинських територоій, в яких вони з Бені Ганцем серйозно розходяться і з яких так і не дочекалися від нього чітких відповідей.

Натомість лідер «Каголь-Лаван» ще напередодні виборів заявив, що може - і навіть збирається - обійтися без «Арабського списку», коли формуватиме уряд.

Саме те, що наступні вибори можуть стати вже четвертими, породжує невдоволення всередині його політичної сили. Опоненти кажуть, що в разі союзу з «Лікудом» «Каголь-Лаван» вже давно був би при владі. А нині його результат – гірший за попередній.

Тож у підсумку - третій тур "коаліціади", можливо, останній

НДІ також втратив на цих виборах - майже 50 тисяч виборців порівняно з вереснем минулого року. З такими темпами його «золота» акція до наступних виборів може зникнути.

Тож навіть не чекаючи стовідсоткового підрахунку голосів, уже можна сказати, що попереду, два-три місяці пошуків політичних рішень, домовленостей і ходів, не очевидних на сьогоднішній день.

Олександр Волинський, Київ