У Франції - ще дві смерті від коронавірусу

У Франції вже шість людей померли від ускладнень, спричинених коронавірусом Covid-19.

Про це повідомило 5 березня Міністерство солідарності і охорони здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли дві людини - віком 72 і 64 роки.

Таким чином, загальна кількість померлих від коронавірусу у Франції сягнула 6.

За даними Міністерства солідарності і охорони здоров'я, за останню добу кількість нових заражень коронавірусом у Франції збільшилася на 92 і становить загалом 377.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3 286, одужали - 53 299 осіб.

В Україні 3 березня було зафіксовано один випадок Covid-19 - у Чернівцях.