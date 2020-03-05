У Франції - ще дві смерті від коронавірусу
Про це повідомило 5 березня Міністерство солідарності і охорони здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Зазначається, що від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли дві людини - віком 72 і 64 роки.
Таким чином, загальна кількість померлих від коронавірусу у Франції сягнула 6.
За даними Міністерства солідарності і охорони здоров'я, за останню добу кількість нових заражень коронавірусом у Франції збільшилася на 92 і становить загалом 377.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3 286, одужали - 53 299 осіб.
В Україні 3 березня було зафіксовано один випадок Covid-19 - у Чернівцях.