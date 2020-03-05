В Росії зросла кількість заражених коронавірусом

Новий випадок коронавірусної інфекції підтверджено в Росії, цього разу - у громадянина Італії, який приїхав в країну ще 29 лютого.

Про це повідомив ТАСС з посиланням на оперативний штаб з боротьбі з коронавірусною інфекцією.

«5 березня підтверджений завезений з Італії випадок захворювання на нову коронавірусну інфекцію COVID-2019 у громадянина Італійської Республіки», - повідомили в штабі.

Можновладці зазначили, що в італійця хвороба протікає в легкій формі, лікарі оцінюють його стан як задовільний. Лікування він отримує відповідно до симптомів. Епідеміологічне розслідування встановило, що чоловік прибув до Росії 29 лютого. 2 березня він звернувся до лікаря з симптомами ГРВІ. Його відправили в інфекційний бокс. В якому місті він знаходиться, не уточнюється.

Це сьомий випадок зараження коронавірусом в Росії. Наприкінці січня його виявили у громадян з Китаю в Тюмені і Читі. Обидва вже одужали і виписані. В Казані ізольовано троє осіб, інфікованих на круїзному лайнері Diamond Princess. Шостий випадок зафіксовано в Москві 2 березня - хворий відвідав Італію в лютому - це співробітник РФС Давід Беров.

фото: АА