Евакуйованих українців із Нових Санжар скоро доправлять додому — МВС

Українців, які перебували на обсервації в Нових Санжарах, доправлять додому вже найближчим часом, іноземцями опікуватимуться МЗС та посольства.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за кожним з евакуйованих закріплений транспорт. Іноземні громадяни від’їжджають двома автобусами.

«Всіх евакуйованих українців доправлять додому вже найближчим часом, на них вже очікує транспорт. Що стосується іноземців, ними буде опікуватися Міністерство закордонних справ, посольства та консульства. Дехто відлітає додому вже сьогодні», - зазначив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня у Нових Санжарах завершився термін обсервації людей, яких раніше евакуювали з епіцентру коронавірусу – китайського Уханю. Серед евакуйованих були громадяни з Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Фото: МВС