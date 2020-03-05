Двох українців, які хочуть евакуюватися з Китаю, доставить австрійська авіакомпанія

Про бажання евакуюватися з Китаю наразі заявило двоє громадян України, їх доправлять на Батьківщину літаком компанії "Австрійські авіалінії".

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Нових Санжарах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дві людини зараз підтвердили, що вони хочуть (евакуюватися з Китаю - ред.). Ми вже сконтактували з "Австрійськими авіалініями", ми їх заберемо найближчим часом", - сказав Зеленський.

Водночас він не назвав точної дати евакуації.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я в четвер, 5 березня, завершило обсервацію евакуйованих з КНР громадян України та громадян 8 країн.

Станом на 4 березня, за результатами лабораторних досліджень у жодного громадянина, який перебуває в обсервації в санаторії "Нові Санжари", не виявлено ані випадків захворювання на Covid-19, ані підозр на нього.

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45 українців та 27 іноземних громадян з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами були доставлені до України 20 лютого літаком авіакомпанії Sky Up з міста Ухань провінції Хубей Китайської народної республіки та розміщено в обсервації у медичному центрі Нацгвардії в селищі Нові Санжари на двотижневий карантин. Загалом на обсервації перебувало 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.