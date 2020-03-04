Єврокомісія закликає провайдерів активніше боротися з коронавірусними фейками
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.
Всі згадані платформи, які є учасниками Кодексу поведінки проти дезінформації, до якого добровільно приєдналися ще в ході Європейських виборів минулого року, підтвердили виявлення різних різновидів дезінформації або неправдивої інформації, яка розповсюджувалася онлайн і потребувала різноманітних заходів з протидії.
"Очевидно, що ми маємо продовжувати моніторинг та дії в рамках он-лайн платформ. Я також закликаю платформи, які не є учасниками Кодексу поведінки, приєднатися до нього та застосувати всі необхідні інструменти для розв'язання проблеми дезінформації щодо вірусу COVID-19. Запрошую всіх учасників Кодексу зустрітися знову за 4 тижні для продовження дискусії та обміну поточною інформацією", - сказала Юрова.
Єврокомісія зазначає, що швидка реакція інтернет-платформ на розповсюдження дезінформації про спалах COVID-19 підтверджує ефективність інструментів, що використовуються учасниками Кодексу поведінки, та приносить свої плоди. Це ж стосується Системи швидкого оповіщення ЄС, яка використовується для обміну інформацією між країнами-членами та Євроінституціями з приводу дезінформації щодо вірусу, яка надходить із зовнішніх джерел.
Як повідомляв Укрінформ із посиланням на видання EUvsDisinfo, російські дезінформатори активно використовують занепокоєння у світі навколо спалаху коронавірусу.