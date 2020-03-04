Єврокомісія закликає провайдерів активніше боротися з коронавірусними фейками

Єврокомісар з питань цінностей та прозорості Вера Юрова зустрілася у Брюсселі з представниками ключових онлайн платформ, включаючи Google, Facebook, Twitter та Microsoft, для обговорення ситуації із поширенням дезінформації навколо спалаху коронавірусу.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

Всі згадані платформи, які є учасниками Кодексу поведінки проти дезінформації, до якого добровільно приєдналися ще в ході Європейських виборів минулого року, підтвердили виявлення різних різновидів дезінформації або неправдивої інформації, яка розповсюджувалася онлайн і потребувала різноманітних заходів з протидії.

"Очевидно, що ми маємо продовжувати моніторинг та дії в рамках он-лайн платформ. Я також закликаю платформи, які не є учасниками Кодексу поведінки, приєднатися до нього та застосувати всі необхідні інструменти для розв'язання проблеми дезінформації щодо вірусу COVID-19. Запрошую всіх учасників Кодексу зустрітися знову за 4 тижні для продовження дискусії та обміну поточною інформацією", - сказала Юрова.

Єврокомісія зазначає, що швидка реакція інтернет-платформ на розповсюдження дезінформації про спалах COVID-19 підтверджує ефективність інструментів, що використовуються учасниками Кодексу поведінки, та приносить свої плоди. Це ж стосується Системи швидкого оповіщення ЄС, яка використовується для обміну інформацією між країнами-членами та Євроінституціями з приводу дезінформації щодо вірусу, яка надходить із зовнішніх джерел.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на видання EUvsDisinfo, російські дезінформатори активно використовують занепокоєння у світі навколо спалаху коронавірусу.