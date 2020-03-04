Ганновер відклав найбільшу у світі промислову виставку через коронавірус

Німецький Ганновер через розповсюдження коронавірусу ухвалив рішення перенести на липень проведення найбільшого у світі промислового шоу.

Про це повідомили організатори на сайті виставки.

"HANNOVER MESSE 2020 перенесена на тиждень з 13 на 17 липня. Цим Deutsche Messe AG реагує на події у світі, пов'язані з розповсюдженням Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Виставка мала відбутися 20–24 квітня, участь у ній планували близько 6000 експонентів.

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Раніше, як повідомляв Укрінформ, Берлін скасував проведення Міжнародної туристичної виставки, Лейпциг – книжковий ярмарок, а Мюнхен - ярмарок ремесел.

Станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 000 випадків Covid-19, одужало більш як 50 000 осіб, померли - 3 198.