В Ірані через коронавірус померли вже 92 особи

В Ірані кількість летальних випадків через коронавірус зросла до 92, а кількість хворих — до 2922.

Про це повідомляє AFP.

"Кількість підтверджених нових випадків за останні 24 години склала 586... П’ятнадцять (людей - ред.), на жаль, померли", - заявив речник міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур.

Таким чином, кількість смертей від коронавірусу у країні за добу зросла з 77 до 92.

Зазначається, що на цей час коронавірус виявили в 30 з 31 іранської провінції. Найбільш постраждалими від вірусу провінціями стали Тегеран та Кум — там зафіксували 253 та 101 нових випадків COVID-19.

У країні закриті низка шкіл, скорочується робочий час, а основні культурні та спортивні заходи припинено.

Раніше стало відомо, що новий коронавірус підтверджено у 23 членів парламенту Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тис. випадків коронавірусу Covid-19, одужали понад 50 тис. осіб, померли - 3198.