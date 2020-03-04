Глава Бундесверу пропонує санкціями змусити Росію припинити атаки в Сирії

Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає за можливе застосування санкції проти Росії для припинення бойових дій в Сирії та зменшення потоку біженців з цієї країни.

Про це вона заявила в ранковій програмі телеканалу ntv Frühstart.

"В українському конфлікті за допомогою санкцій було продемонстровано, що Росії не все дозволено, не все може сходити їй з рук. І з моєї точки зору, це могло би бути питанням, яке наразі стоїть відносно Сирії", - заявила вона.

Росія, як прихильник сирійського режиму, є ключовим гравцем у боях за провінцію Ідліб, що змушує сотні тисяч людей залишити домівки та стати біженцями, нагадала міністр. "Сили, які спричинили цю біду, це режим Асада, насамперед, але, на жаль, також і Росія з Путіним", - сказала Крамп-Карренбауер.

Вона додала, що їй «завжди було зрозуміло, що угода між Туреччиною та Росією не може бути стійким рішенням, і це зараз стає все більш зрозумілим». Але водночас міністр вважає, що президент Росії Володимир Путін та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган є важливими переговорними партнерами щодо створення зони захисту для людей, які рятуються від бойових дій в Ідлібі.

Коментуючи спроможність Бундесверу захищати подібну зону в разі її створення, міністр заявила, що вважає це «нереальним варіантом», забезпечувати це мають, на її думку, Організація Об'єднаних Націй, Організація з безпеки та співробітництва в Європі та гуманітарні організації.

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Як повідомлялося, раніше Крамп-Карренбауер виступала з ініціативою створення зони безпеки для людей, які рятуються від бойових дій в Ідлібі, втім, її ідея не знайшла широкої підтримки ані в країні, ані в Європі.