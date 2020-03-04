Світовий банк виділив $12 мільярдів на боротьбу з коронавірусом

Світовий банк виділив 12 млрд доларів допомоги країнам, що розвиваються, для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

"Світовий банк виділив 12 млрд дол. США (9,4 млрд фунтів стерлінгів) на допомогу країнам, що розвиваються, для боротьби з поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Ця допомога має допомогти країнам покращити систему охорони здоров'я у відповідь на кризу, спричинену поширенням коронавірусу, а також працювати з приватним сектором для зниження економічного впливу.

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Як повідомлялося раніше, дві найвпливовіші міжнародні фінансові структури - МВФ і Група Світового банку - оголосили про готовність надати допомогу країнам-членам, особливо країнам з нестійкою економікою, для подолання наслідків коронавірусу Covid-19. Керівники двох міжнародних фінансових інституцій наголосили, що використовуватимуть всі доступні інструменти "в максимально можливій мірі".