МВФ і Світовий банк через коронавірус проведуть глобальні збори у віртуальному форматі

Нинішні весняні збори МВФ і групи Світового банку відбудуться у віртуальному форматі - від зустрічі міжнародних делегацій у Вашингтоні вирішили відмовитися через коронавірус.

Про це повідомили у спільній заяві директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва та президент групи СБ Девід Малпасс, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Як і решта світу, ми глибоко занепокоєні розвитком ситуації з коронавірусом та людськими трагедіями навколо нього. Враховуючи дедалі більші проблеми, пов’язані з вірусом, керівництво МВФ та групи Світового банку, а також їхні виконавчі ради домовилися реалізувати спільний план адаптації весняних зборів 2020 року до віртуального формату", - зазначається в заяві.

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Керівники глобальних фінансових інституцій пояснили, що це робиться з метою гарантувати безпеку учасникам зборів, які мають відбутися у квітні.

"Ми продовжуємо бути повністю відданими продуктивному діалогу між усіма зацікавленими сторонами та будемо максимально використовувати наші можливості, пов’язані з ІТ та віртуальним зв’язком, аби провести основні консультації щодо політики членства", - підкреслили Георгієва і Малпасс.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк двічі на рік (навесні та восени) проводять регулярні збори за участі глав держав, урядів, профільних міністерств і центробанків країн-членів. Найближчі такі збори були заплановані на першу половину квітня у Вашингтоні.