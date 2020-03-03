На Гібралтарі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Про це повідомляє CNN.
"Згідно з даними органів охорони здоров’я Гібралтару, пацієнт разом зі своїм партнером нещодавно повернувся з північної Італії через аеропорт Малаги в Іспанії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подружжя перебуває в ізоляції. Місцева влада намагається відстежити тих, з ким спілкувався хворий.
Наразі партнер пацієнта не має жодних симптомів коронавірусу.
Як заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії, кількість підтверджених випадків коронавірусу у країні зросла до 51, інформує Sky News.
На тлі цього британський уряд оголосив про плани щодо подолання поширення хвороби.
Заходи уряду також включають в себе дистанційну роботу з дому та обмеження подорожей.
Також добровольців можуть залучити до державних служб для допомоги у вирішенні таких питань, як доставка їжі до лікарень.
Зокрема, канцлер скарбниці Ріші Шунак пообіцяв виділити більше коштів на боротьбу з розповсюдженням COVID-19.
Очікується, що законодавство, що дозволяє уряду Британії використовувати додаткові повноваження для контролю над COVID-19, буде ухвалено до кінця місяця.
Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.
За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.
Фото: АА