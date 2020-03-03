На Гібралтарі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

На Гібралтарі виявлено перший випадок зараження новим коронавірусом.

Про це повідомляє CNN.

"Згідно з даними органів охорони здоров’я Гібралтару, пацієнт разом зі своїм партнером нещодавно повернувся з північної Італії через аеропорт Малаги в Іспанії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подружжя перебуває в ізоляції. Місцева влада намагається відстежити тих, з ким спілкувався хворий.

Наразі партнер пацієнта не має жодних симптомів коронавірусу.

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Як заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії, кількість підтверджених випадків коронавірусу у країні зросла до 51, інформує Sky News.

На тлі цього британський уряд оголосив про плани щодо подолання поширення хвороби.

Заходи уряду також включають в себе дистанційну роботу з дому та обмеження подорожей.

Також добровольців можуть залучити до державних служб для допомоги у вирішенні таких питань, як доставка їжі до лікарень.

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Зокрема, канцлер скарбниці Ріші Шунак пообіцяв виділити більше коштів на боротьбу з розповсюдженням COVID-19.

Очікується, що законодавство, що дозволяє уряду Британії використовувати додаткові повноваження для контролю над COVID-19, буде ухвалено до кінця місяця.

Як повідомлялося, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом COVID-19.

Фото: АА