Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили у Латвії

У Міністерстві охорони здоров'я Латвії 2 березня підтвердили перший позитивний тест на коронавірус Covid-19.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Міністерство охорони здоров'я і Центр профілактики та контролю захворювань (SPCC) підтверджують, що перший пацієнт з коронавірусом Covid-19 був діагностований у Латвії", - йдеться у повідомленні.

Подробиці будуть повідомлені на пресконференції о 20:00 (за київським часом). У ній візьмуть участь міністр охорони здоров'я Ілзе Шехеле, директор департаменту аналізу ризиків та профілактики інфекційних захворювань Юрій Перевощиков, а також головний спеціаліст RAKUS (Ризька Східна клінічна університетська лікарня, - ред.) з інфекцій професор Людмила Віксна.

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Раніше випадки коронавірусу констатували у сусідніх Литві, Естонії та Білорусі.

У Латвії з 28 лютого особливі заходи введено відносно людей, які повертаються з італійських областей Ломбардія, Венето, Емілія-Романья, П'ємонт, а також Японії, Сінгапуру, Південної Кореї, Ірану та Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світі досягла 89 074 особи, померло - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА