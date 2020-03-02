У Німеччині 150 працівників BMW відправили на карантин
Про це повідомляє CNN.
"Ми підтверджуємо, що працівник BMW Group в Мюнхені отримав позитивний тест на коронавірус. Співробітник перебуває на лікуванні з вихідних. За даних обставин, у нього все добре", - йдеться у заяві компанії.
Як зазначається, з огляду на сучасні зміни, BMW Group негайно розпочала подальші заходи щодо захисту своїх працівників. Зокрема усім працівникам, які контактували з хворим, порадили пройти рекомендований 14-денний карантин.
Крім цього, компанія закрила та продезінфікувала приміщення, які могли бути зараженими.
Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.
Кількість хворих на коронавірус у Німеччині станом на ранок понеділка сягнула 153.