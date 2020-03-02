У Німеччині 150 працівників BMW відправили на карантин

У Мюнхені 150 працівників компанії BMW відправили на двотижневий карантин після того, як в одного зі співробітників компанії виявили коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

"Ми підтверджуємо, що працівник BMW Group в Мюнхені отримав позитивний тест на коронавірус. Співробітник перебуває на лікуванні з вихідних. За даних обставин, у нього все добре", - йдеться у заяві компанії.

Як зазначається, з огляду на сучасні зміни, BMW Group негайно розпочала подальші заходи щодо захисту своїх працівників. Зокрема усім працівникам, які контактували з хворим, порадили пройти рекомендований 14-денний карантин.

Крім цього, компанія закрила та продезінфікувала приміщення, які могли бути зараженими.

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Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Кількість хворих на коронавірус у ​​Німеччині станом на ранок понеділка сягнула 153.