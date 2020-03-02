Влада Афганістану відмовилася звільняти полонених талібів

Президент Афганістану Ашраф Гані відкидає обмін полоненими до початку внутрішньоафганських переговорів, що закріплено у мирній угоді, яку підписали США та ісламістський рух "Талібан".

Про це передає DW.

"Уряд Афганістану не брав на себе зобов'язань звільнити п'ять тисяч ув'язнених талібів... Розв'язання цього питання не належить до повноважень США, вони лише посередники", - заявив Гані.

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Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп не просив про звільнення полонених і це питання має бути обговорене в рамках всеосяжної мирної угоди. "Політичного консенсусу, необхідного для такого важливого кроку, на сьогодні не існує", - заявив президент Афганістану.

Тим часом держсекретар США Майк Помпео в ефірі телекомпанії CBS висловив сподівання, що переговори між афганським урядом та "Талібаном" розпочнуться найближчим часом.

Нагадаємо: в рамках укладеної мирної угоди також передбачається виведення з території Афганістану американських та інших іноземних військових. До 10 березня афганський уряд мав звільнити п'ять тисяч талібів, а ісламістський рух зі свого боку — тисячу полонених.

Окрім того, упродовж 135 днів США зобов'язуються скоротити чисельність своїх солдатів із нині дислокованих там 13 до 8,6 тисячі. Очікується, що кількість військових із союзних країн також пропорційно зменшиться. За цей час також мають закрити п'ять баз.

Якщо мирної угоди буде дотримано, решта іноземних військ також повинні залишити країну упродовж 14 місяців.