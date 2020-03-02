У штаті Нью-Йорк заборонили одноразові поліетиленові пакети
Про це повідомляє New York Post.
"У неділю в штаті почалися жорсткі заходи проти використання поліетиленових пакетів", - йдеться в повідомленні.
Тепер в магазинах, супермаркетах та інших торговельних точках перестануть видавати безкоштовні целофанові пакети з метою зменшити кількість відходів. Замість цього покупці зможуть придбати паперові сумки.
Штрафувати за недотримання заборони не будуть до 1 квітня.
Багато жителів штату незадоволені новою забороною. Одні вважають, що він ускладнить життя літнім і людям з обмеженими можливостями, інші називають це рішення непрактичним в реаліях багатомільйонного населення, а також стверджують, що через це дотримання заборони буде складно забезпечити.
Місцева влада сподівається, що незабаром американці почнуть використовувати багаторазові сумки, які співробітники департаменту санітарії роздають бессплатно.