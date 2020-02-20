У Берліні "розумні" урни живляться сонячною енергією і пресують сміття

Влада столиці Німеччини експериментує зі сміттєвими баками нового покоління: вони вміщують втричі більше відходів, передають дані про свою завантаженість і кажуть перехожим "дякую".

Про це повідомляє DW.

"Його звуть Містер Филл. Він трохи вище метра, але завдяки своєму яскраво-помаранчевому забарвленню він помітний вже здалеку. Містер Філл - найсучасніший сміттєвий бак Берліна. Працює він від сонячних батарей, а сміття в нього вміщується набагато більше, ніж у стандартну урну - завдяки встановленому всередині пресу, що стискає побутові відходи ", - йдеться у матеріалі.

У самому центрі Берліна встановлено півтора десятка таких машин. Всередині оранжевого контейнера встановлене стандартне відро для сміття місткістю 120 літрів. Але завдяки пресу обсяг сміття зменшується у п'ять разів, тому в нього вміщається до 600 літрів відходів.

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Як каже Тіло Мерц, керівник проекту з міської компанії зі збору та утилізації сміття Berliner Stadtreinigung, у багатолюдних громадських місцях - там, де багато туристів, і багато перехожих, - стандартні урни швидко переповнюються, і нерідко їх доводиться спустошувати по тричі на день.

"А за допомогою цих контейнерів ми хочемо домогтися того, щоб їх треба було розвантажувати тільки раз на день або взагалі раз на два дні. Це дозволить заощадити робочий час наших співробітників", - каже він. Всього на території Берліна встановлено близько 24000 стандартних сміттєвих баків.

Датчики всередині контейнера стежать за його завантаженням. Як тільки контейнер заповнюється на дві третини, на панелі загоряється жовте світло, а коли відро для сміття заповнене на 90 відсотків, спалахує червоний, і контейнер подає сигнал у диспетчерську. Є ще одне технологічне нововведення: сенсори, розпізнавши скляні та пластикові пляшки, деактивують прес.

На вимогу поліції сміттєві контейнери можуть бути заблоковані. Наприклад, на час проведення великих масових заходів та державних візитів. Служби безпеки хочуть бути впевнені в тому, що у сміттєвих баках не можна розмістити вибухові пристрої. Відкривати його можна двома способами: рукою або ногою, натиснувши на педаль.

Фото: DW Esipov