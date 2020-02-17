У столиці встановили ще 55 контейнерів для роздільного збору сміття

У Києві за два тижні встановили 55 нових контейнерів для роздільного збору відходів.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у Facebook.

"Можливостей для роздільного збору відходів у Києві стає все більше. За останні два тижні у Києві встановили 55 нових контейнерів-дзвіночків для роздільного збору. Вони антивандальні, але деякі з них хулігани вже встигли обмалювати, прошу - не робіть так", - зазначив Пантелеєв.

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Він повідомив, що нові контейнери розташовані в місцях з найбільшим трафіком.

"Це баки окремо для скла, пластику та паперу. Просимо кидати туди лише ці матеріали. Таким чином, баків для роздільного збору вже 2,6 тис одиниць. Вже скоро разом із КП "Київкомунсервіс" презентуємо карту їх розміщення. Наголошую, зібрана сировина не їде на полігон, а йде спочатку на сотртувальні станції, а потім на переробку", - зазначив він.

Фото: Петро Пантелеєв, Facebook