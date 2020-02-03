Київ віддасть на переробку в Румунію 70 тонн батарейок

КП "Київкомунсервіс" підписав угоду з підрядником на переробку 70 тонн батарейок.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, інформує сайт КМДА.

"Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» підписало угоду з товариством на подальшу утилізацію 70 тонн батарейок. Уже на початку квітня поточного року підприємство планує відправити першу партію батарейок для переробки на спеціалізоване підприємство, що розташоване в Румунії", - сказав він.

За його словами, вперше в Україні такий обсяг зібраних батарейок направлять на безпечну й цивілізовану утилізацію.

«Дуже важливо, що ці 70 тонн не поїдуть на полігони і не забруднюватимуть навколишнє середовище. Адже екологи стверджують, що одна батарейка здатна забруднити до 20 кубометрів ґрунту та до 400 літрів води. Нам приємно, що нас підтримали представники ініціативи «Батарейки, здавайтесь!», які також паралельно відправляють зібрані ними батарейки на завод в Румунію», – пояснив заступник голови КМДА.

Директор комунального підприємства «Київкомунсервіс» Максим Ляшкевич поінформував, що тендер на обрання компанії-підрядника проведений в системі ProZorro. Переможцем обране підприємство ТОВ «Екологічні інвестиції», що забезпечить транспортування батарейок і їхню переробку на румунському заводі GreenWEEE, що знаходиться поблизу міста Бузау. Завод має майже 9-річний досвід переробки акумуляторів.

«Ми закликаємо киян і надалі активно користуватися контейнерами для небезпечних відходів, де можна залишити батарейки, люмінесцентні лампи та термометри. Також ми просимо оперативно повідомляти на нашу сторінку в Фейсбук або за телефонами на сайті http://kks.kiev.ua/, якщо раптом ви зафіксували пошкоджені контейнери чи контейнери із невідповідним вмістом. Наші працівники відпрацьовуватимуть такі звернення. Безумовно, радимо уважно читати інформацію на контейнерах і не кидати сторонніх предметів. Переконаний, у співпраці ми збільшуватимемо обсяги відсортованого та переробленого сміття», – зазначив Ляшкевич.

Читайте також: У Києві планують побудувати комплекс з переробки рослинних відходів

Посадовець зауважив, що утилізація акумуляторів – лише частина комплексної роботи, що проводить місто в питанні сортування та правильного поводження із відходами.

«Минулого року ми перезавантажили проєкт роздільного збору відходів у столиці, встановивши 2,5 тисячі контейнерів для сухої фракції, а також окремо для пластику, паперу, скла. За цей період зібрали та відправили на переробку понад шість тисяч кубометрів відходів. Найближчим часом плануємо збільшити парк «роздільних» контейнерів ще на тисячу одиниць, також цього року вже встановили 55 одиниць антивандальних контейнерів-дзвіночків», – сказав Пантелеєв.

Фото: 24tv.ua