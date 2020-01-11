У Києві планують побудувати комплекс з переробки рослинних відходів

У столиці планується будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів.

Про це заявив заступник начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Олександр Савченко на відкритті Оболонського пункту збору та утилізації новорічних ялинок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Київ продукує 120 тисяч тонн опалого листя щороку. Побудова спеціальної установи, яка дозволить отримати біогаз з рослинних решток, поступово вирішить проблему із їх накопиченням та утилізацією”, - сказав він.

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Савченко уточнив, що біогаз, який можна буде отримати від переробки листя, найменш шкідливий для екології серед усіх видів палива та дає більше всього енергії.

Як повідомлялося, у 2019 році кияни здали на утилізацію більше п’яти тисяч ялинок.