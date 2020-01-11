У Києві пункти прийому новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого

Столичні пункти прийому та переробки новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого.

Про це заявив заступник начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Олександр Савченко на відкритті Оболонського пункту збору та утилізації новорічних ялинок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Працюватимуть пункти до 1 лютого, але за необхідності їх роботу можна продовжити до 8 березня”, - сказав він.

На місці комунальники показали та розповіли, як відбувається процес утилізації: спочатку ялинку закидають у спеціальний тріскоподрібнювач, який перетворює дерева на тріску. Потім нею обсипають дерева та кущі у місті. Це убезпечує насадження від шкідників та регулює водний баланс рослин.

Як повідомлялося, у 2019 році кияни здали на утилізацію більше п’яти тисяч ялинок.