Українське Різдво у Португалії: 12 страв та пальма замість ялинки
Про Різдво по-українські, а також португальські різдвяні традиції розповідається в сюжеті Сегодня.
Як зазначається, українців у цій країні на узбережжі Атлантичного океану майже 38 тисяч. Наші співгромадяни Різдво у Португалії святкують традиційно: готують святковий стіл з 12-ма стравами - голубцями, варениками тощо та, звісно, кутею. Віталій і Галина Шевчуки зібрали друзів. Відзначали гуртом, у вишиванках, з колядками та дідухом.
Утім, без португальської родзинки не обійшлося. «Будемо їсти устриці», - каже господиня, зазначивши, що їх подають і на Різдво також.
Португальцям українські страви до смаку. За словами Сержіо, кутя йому сподобалася, хоча трохи нагадала вівсянку, а ось від голубців він був у захваті. «Супер!», «Дуже смачно!», - зізнався португалець і навіть рецепт попросив.
Різдвяний стіл на компанію з близько 10 осіб обійшовся господарям у 50 євро (близько 1500 грн).
Фото: internationalwealth.info
Відео: Сегодня