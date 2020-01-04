Українське Різдво у Португалії: 12 страв та пальма замість ялинки

Українці у Португалії святкують Різдво за нашими традиціями, але з місцевими родзинками: прикрашають пальми замість ялинки, мають дощ замість снігу, подають устріці до святкового столу тощо.

Про Різдво по-українські, а також португальські різдвяні традиції розповідається в сюжеті Сегодня.

Як зазначається, українців у цій країні на узбережжі Атлантичного океану майже 38 тисяч. Наші співгромадяни Різдво у Португалії святкують традиційно: готують святковий стіл з 12-ма стравами - голубцями, варениками тощо та, звісно, кутею. Віталій і Галина Шевчуки зібрали друзів. Відзначали гуртом, у вишиванках, з колядками та дідухом.

Утім, без португальської родзинки не обійшлося. «Будемо їсти устриці», - каже господиня, зазначивши, що їх подають і на Різдво також.

Португальцям українські страви до смаку. За словами Сержіо, кутя йому сподобалася, хоча трохи нагадала вівсянку, а ось від голубців він був у захваті. «Супер!», «Дуже смачно!», - зізнався португалець і навіть рецепт попросив.

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Різдвяний стіл на компанію з близько 10 осіб обійшовся господарям у 50 євро (близько 1500 грн).

Фото: internationalwealth.info

Відео: Сегодня