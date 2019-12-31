Українці в Португалії запрошують на Різдвяну коляду

У Лісабоні 5 січня 2020 року відбудеться українська Різдвяна коляда.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха в Facebook.

«Дорогі українці! Що може краще об’єднати, аніж спільна Різдвяна молитва до Бога - коляда! Отож, приєднуйтесь до Різдвяної коляди у неділю, 5-го січня 2020 року, об 11:00, на площі Россіу в Лісабоні (praça D. Pedro IV). Покажемо світові, як Україна колядує!», - запросив Павло Садоха.

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Фото: Укрінформ, сторінка Павла Садохи в Facebook