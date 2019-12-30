СКУ привітав обмін полоненими, але висловив стурбованість щодо його справжньої ціни

Світовий конгрес українців вітає повернення 76 українських політичних та військових в’язнів до їх родин, але поділяє стурбованість українського громадянського суспільства справжньою ціною такого обміну та майбутніми наслідками.

Про це повідомляє пресслужба Світового конгресу українців.

“Після саміту “нормандської четвірки” в Парижі 9 грудня Світовий Конґрес Українців (СКУ) разом з мільйонами українців у світі продовжує слідкувати за виконанням його ключових резолюцій. Згода на обмін полоненими “всіх на всіх” між Україною та Росією, анонсована Президентом України, була одним з найочікуваніших безпосередніх наступних кроків. Хоча СКУ вітає повернення 76 українських політичних та військових в’язнів до їх родин, світова українська спільнота поділяє глибоку стурбованість українського громадянського суспільства про справжню ціну такого обміну та майбутні наслідки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливе занепокоєння викликає обмін Україною підозрюваних у катуванні та вбивстві мирних протестувальників під час Революції Гідності в 2014 році.

“Ця вимога Росії ще раз демонструє її пряму причетність до злочинів, вчинених проти мирних демонстрацій 2014 року в Україні, причетність, яку Росія продовжує заперечувати. Це ще один яскравий приклад гібридної війни, яку Росія веде з Україною. Після вимоги обміну цих представників спеціальних служб, Росія вже не може заперечувати відповідальність за жахливі злочини, вчинені під час Революції Гідності, і не може заперечувати свій контроль над режимами та найманцями у так званих ДНР та ЛНР”, - наголошується у зверненні.

Так СКУ знов закликає міжнародну спільноту проголосити Росію державою-агресором та продовжити тиск та санкції, щоб запобігти подальшому захопленню заручників і забезпечити ефективне виконання резолюцій саміту нормандського формату. Також СКУ закликає Президента та уряд України сприяти втіленню принципів верховенства права та лишатися відданими принципам незалежності та цілісності судової системи України та вимагає справедливого покарання винних у військових злочинах та злочинах проти людства, вчинених проти українського народу.

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“Ми повинні нагадати світу, що хоробрі українці та українки щодня продовжують гинути та отримувати поранення від сил, контрольованих Росією. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати Україну перед лицем російської гібридної агресії, у всіх її видах і формах. Виконання резолюцій нормандської зустрічі необхідне для досягнення миру в Україні, але воно має відбуватися справедливим шляхом і не будь-якою ціною”, - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн нормандського формату в Парижі.

9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.