Українка представила речі з перероблених пластикових пляшок на Тижні моди в Нью-Йорку

Українська дизайнерка Світлана Бевза вшосте представила власну колекцію в межах нью-йоркського Тижня моди.

Про це повідомляє Jetsetter.

"Нова колекція Світлани Бевзи, представлена в межах Тижня моди в Нью-Йорку, стала особливою для бренду, адже в ній використані інноваційні текстури із перероблених матеріалів. Українська дизайнерка вірить, що мода не мусить існувати ціною життя нашої планети, а майбутнє — за етичним ставленням до природи та виробництва", - йдеться у повідомленні.

Колекція фокусується на ідеях сталого дизайну і сформована на поєднанні стилю й елегантності та етичного споживання. Наприклад, трикотажні сукні й топи виконані з поліестеру із перероблених пластикових пляшок, зібраних на дні океану.

Інші моделі створені з переробленого деніму.

Зазначається, що всі обрані матеріали для створення колекції було схвалено Інститутом етики та екологічної сертифікації (ICEA). Завдячуючи прогресу у сфері текстильної промисловості, у дизайнерів з’явилася можливість досягти найвищої якості виробів, що була недосяжна раніше.

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Основу колекції складають плащі, однобортні костюми та сукні-максі, переважно темно-сірих, бежевих та чорних відтінків.

Фото: Jetsetter