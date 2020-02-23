Українка представила речі з перероблених пластикових пляшок на Тижні моди в Нью-Йорку
Про це повідомляє Jetsetter.
"Нова колекція Світлани Бевзи, представлена в межах Тижня моди в Нью-Йорку, стала особливою для бренду, адже в ній використані інноваційні текстури із перероблених матеріалів. Українська дизайнерка вірить, що мода не мусить існувати ціною життя нашої планети, а майбутнє — за етичним ставленням до природи та виробництва", - йдеться у повідомленні.
Колекція фокусується на ідеях сталого дизайну і сформована на поєднанні стилю й елегантності та етичного споживання. Наприклад, трикотажні сукні й топи виконані з поліестеру із перероблених пластикових пляшок, зібраних на дні океану.
「BEVZA」がニューヨークで発表した2020-21年秋冬コレクション。https://t.co/KwrM1QDVRH pic.twitter.com/nF4rzHONj7— FASHIONSNAP.COM (@fashionsnap) February 21, 2020
Інші моделі створені з переробленого деніму.
Зазначається, що всі обрані матеріали для створення колекції було схвалено Інститутом етики та екологічної сертифікації (ICEA). Завдячуючи прогресу у сфері текстильної промисловості, у дизайнерів з’явилася можливість досягти найвищої якості виробів, що була недосяжна раніше.
Основу колекції складають плащі, однобортні костюми та сукні-максі, переважно темно-сірих, бежевих та чорних відтінків.
Фото: Jetsetter