Франція першою у світі може заборонити викидати нерозпродані товари
Про це повідомляє The Guardian.
"У Франції відповідно до закону про боротьбу з відходами, ухваленого парламентом у четвер, дизайнерським фірмам та компаніям, що виробляють предмети розкоші, можуть заборонити знищувати непродані або повернені товари", - йдеться у повідомленні.
Згідно з законом, тепер усі товари, що не знайшли свого покупця, виробники дизайнерського одягу та предметів розкоші, а також компанії, які виробляють косметику та електронні прилади, мають переробляти, віддавати на благодійність або використовувати повторно.
Водночас забороняється використання паперу для видачі квитанцій та одноразових пластикових виробів, натомість аптеки заохочуватимуть продавати певні медичні засоби індивідуальними дозами.