Франція першою у світі може заборонити викидати нерозпродані товари

Парламент Франції ухвалив перший у світі закон, що передбачає заборону на знищення нерозпроданих товарів.

Про це повідомляє The Guardian.

"У Франції відповідно до закону про боротьбу з відходами, ухваленого парламентом у четвер, дизайнерським фірмам та компаніям, що виробляють предмети розкоші, можуть заборонити знищувати непродані або повернені товари", - йдеться у повідомленні.

Згідно з законом, тепер усі товари, що не знайшли свого покупця, виробники дизайнерського одягу та предметів розкоші, а також компанії, які виробляють косметику та електронні прилади, мають переробляти, віддавати на благодійність або використовувати повторно.

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Водночас забороняється використання паперу для видачі квитанцій та одноразових пластикових виробів, натомість аптеки заохочуватимуть продавати певні медичні засоби індивідуальними дозами.