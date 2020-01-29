У Тростянці запрацює унікальна для України випарна станція

У Тростянці, на Тростянецькому спиртовому заводі, запрацює унікальна для України випарна станція, яка дасть змогу вирішити екологічні питання, що тривалий час непокоять місцеву громаду.

Презентація проекту відбулась на Тростянецькому спиртовому заводі, повідомляє ТРК "Вінничина".

Як зазначається в сюжеті, модернізація підприємства була необхідна, бо люди скаржилися на відчутний запах і навіть влаштовували акції протесту проти роботи спиртзаводу. Вирішити проблему керівництво заводу вирішило будівництвом першої в Україні випарної станції, яку вже презентували і почали будувати на заводі.

Її розробник - Сергій Циганков, доктор технічних наук Інституту харчової біотехнології та геноміки НАНУ, стверджує, що розробка відповідає світовим стандартам і навіть містить деталі ноу-хау інституту. А аналогів в Україні поки немає.

Технологія, за якою працюватиме система, дозволить переробляти відходи виробництва — мелясну барду.

"Треба буде виготовити певне обладнання, змонтувати його і запустити установку в дію, - говорить Циганков. - Обладнання виготовляє Вінницький дослідний завод, який вже має досвід такої роботи, за кресленнями, які розробляв Інститут харчової біотехнології НАНУ".

Із 600 тонн барди станція здатна перетворити на 60 тонн переробленої маси, що стане добривом для потреб аграріїв. "Концентрована барда може використовуватися як добриво органічне і в найбільш "продвинутому" варіанті — слугувати паливом для промислових котелень", - стверджує розробник станції.

Субстанція стає більш концентрованою, зменшується в об’ємі і в навколишнє середовище потрапляє лише технічна вода. "Вона виходить у вигляді чистих конденсатів, які знову можуть бути задіяні в технологічному циклі або скинуті в каналізацію", - говорить Циганков. За його словами, небезпеки для довкілля конденсати не несуть, вода - "чиста, як у річці".

Обладнання розміститься просто на території спиртзаводу. Це два корпуси висотою 18 метрів і площею 6х12. Щоб побудувати станцію, потрібно всього 2,5 місяця, заявляють на заводі. Поки що барди на підприємстві, за словами керівника заводу Богдана Білейчука, взагалі немає. "Буде завод працювати, буде барда перероблятися на випарній станції. Упарюватися і мати сухі речовини під 30%, і прекрасно реалізуватися", - каже він.

Мешканці Тростянця задоволені - мовляв, якщо не смердітиме, хай завод працює, адже робочі місця дуже потрібні.

Як відомо, влітку минулого року обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій призупинила роботу ДП "Тростянецький спиртовий завод" через скарги населення на відчутний запах. За допомогою акцій протесту, люди вимагали заборонити підприємству працювати без належних очисних споруд.

Читайте також: Тростянецький спиртзавод додатково перевірять на шкідливі викиди

У липні Вінницький окружний адміністративний суд почав розгляд справи щодо спиртового заводу, який згодом оприлюднив дані лабораторних досліджень, що доводили нешкідливість роботи заводу. Зокрема, незалежна Центральна біохімічна лабораторія дійшла висновку, що хімічні показники атмосферного повітря в селищі в нормі. Але водночас на заводі почали готувати проект першої в Україні випарної станції. Встановити її обіцяли в другому півріччі 2020 року, але прискорили процес. Не зважаючи на те, що, за словами Білейчука, всі дозволи, отримані на роботу, залишалися чинними, запускати завод не стали, аби піти на зустріч місцевому населенню і попередити можливі маніпуляції.