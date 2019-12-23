На Вінниччині розв’язали проблему з відходами Тростянецького спиртозаводу

Владислав Скальський: Тростянецький спиртовий завод більше жодної краплі барди не виливатиме на бардо поля.

На цьому наголосив голова облдержадміністрації Владислав Скальський під час щотижневої апаратної наради з керівниками структурних підрозділів ОДА.

21 листопада очільник регіону провів зустріч із жителями селища Тростянець з метою пошуку шляхів розв’язання проблемних питань, пов’язаних із діяльністю на території району державного підприємства «Тростянецький спиртовий завод».

Під час наради Владислав Скальський зазначив: «Днями у Тростянці були організовані громадські слухання. З 2017 року, коли фактично було відновлено виробництво біоетанолу, сольвентів та інших хімічних продуктів, барда потрапляла на бардополя у м.Тростянець. Враховуючи зміни у технологічному циклі та пришвидшення хімічних процесів під час виробництва, барда отримала нові негативні якості. Фактично два роки жителі Тростянця, особливо влітку, страждали від нестерпного смороду. Минулого тижня проведено низку зустрічей, зокрема, із керівництвом Фонду державного майна України, а також з керівництвом концерну «УКРСПИРТ». Врешті, під час проведення громадських слухань ми дійшли згоди, яка полягає в тому, що державне підприємство «Тростянецький спиртовий завод» більше жодної краплі барди не виливатиме на бардополя».

За результатами громадських слухань буде складено протокол, де сторони конфлікту зафіксують конкретні домовленості.

«Відтепер 100% мелясної барди буде відвантажуватися на переробку до Юзефо-Миколаївської біогазової установки в Козятинському районі. Наразі підприємці напрацьовують пропозиції щодо вирішення питання з обсягом тієї барди, яка є на бардополях Тростянця», - зауважив Владислав Скальський.