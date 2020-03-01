У штаті Вашингтон через коронавірус запровадили надзвичайний стан

На усій території американського штату Вашингтон запроваджено надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті губернатора штату Вашингтон Джея Інслі.

“Губернатор Джей Інслі у суботу запровадив надзвичайний стан у відповідь на нові випадки COVID-19, наказавши державним службам використати усі необхідні ресурси для підготовки та реагування на спалах”, - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Коронавірусом у світі хворіють вже понад 86 тисяч осіб

Зазначається, що запровадження надзвичайного стану дозволяє за потреби використовувати для боротьби із новим коронавірусом Національну гвардію Вашингтона. У підписаному губернатором указі державним службам наказується “зробити усе можливе для допомоги постраждалим населеним пунктам відреагувати та відновитися після випадків COVID-19”.

Нагадаємо: у суботу стало відомо про загибель у Вашингтоні першого хворого на коронавірус. Цей випадок став першим на території США.

Фото: АА