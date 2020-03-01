У регіонах Італії через коронавірус продовжили карантин у школах до 8 березня

У постраждалих від епідемії коронавірусу регіонах Італії - провінція Савона, Ломбардія та Емілія-Романья продовжать карантин у школах до 8 березня. В інших регіонах учні повернуться до класів.

Про це інформує агенція ANSA.

"Школи знову відкриваються у всіх регіонах Італії, за винятком трьох найбільш постраждалих регіонів, де навчання буде припинено до 8 березня", - йдеться у повідомленні. У решті регіонів школярі повернуться до навчання.

Школи в регіоні Лігурія знову відкриються у понеділок за винятком провінції Савона, заявив губернатор регіону Джованні Тоті. "Провінція Савона все ще застосовуватиме обмеження, що діють сьогодні для всієї Лігурії, з закритими школами, в той час як інші провінції Лігурії повернуться до навчання без обмежень", - пояснив губернатор.

Повідомлення про закриття шкіл протягом наступного тижня в Ломбардії та Емілії-Романьї вже було оголошено раніше.

Як повідомлялося, у світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах (Італія - 888, Німеччина - 57, Франція - 57, Іспанія - 32, Велика Британія - 19, Хорватія - 5, Австрія - 5, РФ - 2, Фінляндія - 2, Швеція - 11, Ізраїль - 5, Швейцарія-10, Греція-4, Грузія - 3, Норвегія - 6, Румунія - 3, Нідерланди — 2, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Азербайджан, Ісландія, Литва, Сан-Марино, Білорусь — по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.