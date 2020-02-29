В Європі почалися наймасштабніші за 25 років військові навчання

У Польщі та країнах Балтії почалися одні з найбільших військових навчань у 2020 році в Європі та найбільші за останні понад 25 років за масштабами перекидання американських військ до Європи маневри Defender Europe-2020, які відбуваються під егідою США.

З цього приводу президент Польщі Анджей Дуда провів у Варшаві нараду з керівництвом міністерств національної оборони та внутрішніх справ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це будуть дуже тривалі навчання, відбуватимуться у нас кілька місяців (до червня – ред.)”, - зазначив Дуда.

Він додав, що проведення цих навчань є також результатом його домовленостей з президентом США Дональдом Трампом.

Дуда нагадав, що в цих навчаннях візьмуть участь і польські військові логістичні служби, а під час Defender Europe-2020 відбудуться також польські військові навчання в цьому році Anakonda-20 за участю 10 тисяч польських військовослужбовців.

Він зауважив, що з огляду на масштаби маневрів американських військовослужбовців у Польщі буде багато, особливо на півночі і заході країни, що, безумовно, помітять місцеві жителі. Він попросив поляків бути приязними до американських гостей і з розумінням поставитися до проблеми, які можуть виникнути на дорогах, зокрема під час руху військових колон.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підкреслив, що ці навчання надзвичайно важливі для безпеки країни, звернувши увагу на їх оборонний характер.

“Навчання на кшталт цих показують здатність до дій союзницьких військ. Можливий агресор має брати до уваги, що у випадку агресії він зіткнеться з рішучою відповіддю Польщі і НАТО”, - заявив Блащак.

Як повідомлялося, у Defender Europe-20 загалом візьмуть участь майже 37 тис. солдатів з 18-ти країн. Упродовж найближчих тижнів до Польщі та інших країн прибуде до 20-ти тис. американських військових із США, до яких приєднаються 9 тис. американців, що дислокуються в Європі. Крім того, у них візьмуть участь 8 тис. військовослужбовців з інших країн НАТО, переважно з Великої Британії на Німеччини. Польщу на навчаннях представлятимуть 2 тис. солдатів, важка техніка, авіація, а також поліція, прикордонники та пожежники. Більшість американської важкої техніки прибуде залізницею.

Під час перебування на європейському континенті американські війська візьмуть у кількох менших навчаннях на території Європи. Зокрема, йдеться про багатонаціональні навчання Swift Response-20, Saber Strike-20, Allied Spirit-20 та Dynamic Front-20.