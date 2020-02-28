Кораблі, артилерія, авіація: Україна провела на Азові навчання з бойовими стрільбами

На одному з полігонів у районі проведення ООС на узбережжі Азовського моря десантники відпрацювали бойові стрільби та навички відбиття передових сил десанту противника.

Про це повідомляє Facebook.

"Навчання з протидесантної оборони узбережжя відбулось на одному з полігонів у районі проведення операції Об’єднаних Сил. При цьому визначений район акваторії Азовського моря, у якому виконувалися бойові стрільби в рамках навчання, був перекритий для судноплавства та повітряного руху", – йдеться в повідомленні.

На узбережжі Азовського моря відбулось навчання з бойовими стрільбами

Зазначається, що основним завданням тактичної групи "Маріуполь" було недопущення висадки основних та відбиття передових сил десанту противника, відкидання противника назад у море та знищення його під час відходу.

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У навчанні взяли участь військові частини та підрозділи тактичної групи "Маріуполь" – малі броньовані артилерійські катери ВМС, судна зі складу Морської охорони ДПСУ, інженерна техніка окремого полку оперативного забезпечення, а також механізовані, танкові, артилерійські, зенітно-ракетні та спеціальні підрозділи, морська піхота, екіпажі армійської авіації Сухопутних військ та тактичної авіації Повітряних Сил, підрозділи Національної гвардії України. Загалом було задіяно близько 400 чоловік особового складу, 5 кораблів та катерів, 25 одиниць різних артилерійських систем, включаючи реактивні системи залпового вогню, 13 бойових броньованих машин (танки, бойові машини піхоти та бронеавтомобілі різних типів), 2 вертольоти Мі-8 армійської та 1 Мі-14 морської авіації, а також 2 літаки-штурмовики Су-25 і два винищувачі МіГ-29.

У пресслужбі відзначили, що, оскільки навчання відбувається в умовах протидії російській агресії та безпосередньо у районі проведення операції Об’єднаних Сил, обстановка була максимально наближена до реальної.

За інформацією керівництва навчання, від початку поточного року це – найбільші тренування військ тактичної групи "Маріуполь", і під час виконання завдань сили протидесантної оборони показали високий рівень підготовки й вишколу, влучність ведення вогню та злагодженість дій підрозділів різних родів військ і сил та різних силових відомств, що спільно діють у складі ТГр "Маріуполь".