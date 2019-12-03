Близько сотні українських військових пройшли підготовку за програмою Orbital

Близько сотні українських військових пройшли підготовку за програмою Orbital

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Укрінформ
Близько ста військовослужбовців морської піхоти та Сухопутних військ ЗСУ протягом шести тижнів проходили підготовку за кваліфікаційним стандартом – КС 1 (індивідуальна підготовка за модулями I-VI) на базі 235-го Міжвідомчого центру підготовки військових частин.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ

"Заняття проводились, згідно з програмою навчально-тренувальної місії операції Orbital, під керівництвом британських та данських інструкторів. Українські офіцери, сержанти та старшини, більшість із яких є представниками Оперативного командування "Південь", проходили підготовку за навчальними модулями: вогнева підготовка, військова топографія, навігація, зв’язок, тактична медицина, виживання та тактична підготовка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "під час занять кожен інструктор-військовослужбовець Збройних Сил України вчився самостійно проводити по одному заняттю із кожного виду підготовки. Іноземні колеги уважно спостерігали й оцінювали індивідуальні навички та знання у межах контрольних занять.

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За словами одного з інструкторів, капрала Збройних сил Великої Британії, який вже втретє відвідує Україну, прогрес в навчанні українських військових очевидний. "Українці швидко навчаються й адаптуються до будь-яких умов. Окрім цього, ми не тільки вчимо та готуємо інструкторів, але й учимося самі", - зазначив капрал.

Учасники Курсу підготовки за програмою Orbital отримали міжнародні сертифікати інструкторів відповідного рівня підготовки і зможуть самостійно викладати за стандартами НАТО в пунктах постійної дислокації (без залучення інструкторів центрів підготовки).

Фото: mil.gov.ua

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