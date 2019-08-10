Українські морпіхи взяли участь у військових навчаннях у Грузії

Українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях Agile Spirit 2019 (Спритний дух 2019), які з 27 липня до 9 серпня проходили в Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів і партнерів Північноатлантичного альянсу одразу на трьох військових базах відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі навчання проходять уже 9 раз, і нинішнього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях: в Сенакі, у Вазіані і на полігоні «Орфоло».

У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019/Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua