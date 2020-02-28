Загострення у Сирії: союзники по НАТО підтримали Туреччину

Союзники по НАТО висловили солідарність із Туреччиною під час засідання Північноатлантичної Ради, яке відбулося у п’ятницю в Брюсселі на прохання турецької сторони.

Повідомлення про це оприлюднене на вебсайті Північноатлантичного Альянсу.

«Посли всіх 29 країн зустрілися у форматі Північноатлантичної Ради у п’ятницю (28 лютого), за запитом Туреччини про проведення консультацій, відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щодо ситуації в Сирії. Союзники висловили глибокі співчуття у зв’язку із загибеллю турецьких військовослужбовців поблизу Ідлібу. Вони також засудили невибіркові авіаційні удари сирійського режиму та Росії, яка його підтримує, по провінції Ідліб, і закликали їх зупинити наступ, поважати міжнародне право та повернутися до зусиль ООН з пошуку мирного рішення», - йдеться в інформації.

Зазначається, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на рішучій солідарності Альянсу з Туреччиною та заявив про готовність НАТО підтримувати Туреччину низкою заходів, включаючи посилення системи протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, в результаті повітряної атаки сил сирійського режиму Асада загинули 33 військовослужбовці збройних сил Туреччини. 28 лютого Туреччина ініціювала консультації щодо ситуації в провінції Ідліб у форматі Північноатлантичної Ради за статтею 4 Вашингтонського договору, яка надає таке право для будь-якої країни-союзниці, що відчуває загрози для власної територіальної цілісності, політичної незалежності або для безпеки.

Фото: www.nato.int