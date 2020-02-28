Коронавірус дістався Ісландії — його “завезли” з Італії

В Ісландії підтверджений коронавірус у 50-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Північної Італії.

Про це заявили в Управлінні охорони здоров'я, повідомляє The Reykjavik Grapevine.

«Ісландець у віці понад 50 років перебуває в ізоляції в госпіталі Ландспіталі після отримання позитивного результату тесту на коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перший підтверджений випадок коронавірусу в Ісландії.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік нещодавно повернувся з Північної Італії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб.

фото: АА