Тести чотирьох українців, які повернулися з Італії, коронавірусу не виявили

За результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з 4-х зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє ЦГЗ у Facebook.

"За підозрами на нову коронавірусну інфекцію у громадянки України, яка повернулася з Італії, та її оточення проведено лабораторний аналіз зразків на наявність збудника та отримано негативні результати. Також негативні результати були і у двох людей із Долинян, Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦГЗ закликали бути толерантними.

"У зв’язку з тим, що новий вірус було зареєстровано на території Китайської Народної Республіки, нерідко громадяни цієї країни та інші люди зазнають утисків виключно на підставі їхньої зовнішності. Центр громадського здоров’я України, закликає представників державного сектору, бізнесу та населення України не формувати хибне стереотипне уявлення", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.