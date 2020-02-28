В японській провінції ввели надзвичайний стан через коронавірус
Про це повідомляє Kyodo News.
"У п’ятницю губернатор Хоккайдо Наоміті Судзукі оголосив про впровадження надзвичайно стану (у префектурі - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Губернатор також закликав жителів залишатися у будинках протягом вихідних, оскільки спостерігається поширення нового коронавірусу у префектурі.
Зазначається, щонайменше 66 із 900 випадків зараження Covid-19 було підтверджено у Хоккайдо.
Раніше стало відомо, що на заході Японії у жінки вдруге виявили коронавірус після того, як її виписали з лікарні на початку лютого.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.
Фото: Hokkaido Gov. Naomichi Suzuki