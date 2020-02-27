Албанія підтримує санкції ЄС проти Росії

Албанія повністю підтримує санкції Європейського Союзу проти Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр, міністр європейських та закордонних справ Албанії Еді Рама під час спільної пресконференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у середу у Москві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позиція Албанії і моя як прем’єр-міністра: гордимося тим, що ми - члени НАТО, гордимося тим, що ми - союзники США та Євросоюзу. І ми повністю підтримуємо наших великих друзів в частині тих питань, які міністр (міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров – ред.) згадував, а саме – санкції", - заявив Еді Рама під час свого першого візиту до Росії як чинного голови ОБСЄ.

Таким чином, албанський прем’єр відреагував на слова Лаврова про те, що потенціалу розвитку співпраці між Албанією та Росією "стримується тим фактом, що Албанія приєдналася до санкційної політики Європейського Союзу".

У ході пресконференції Еді Рама також чітко наголосив на позиції албанського уряду щодо Косова: "Позиція албанського уряду та моя зрозуміла: чим швидше Сербія визнає Косово, тим краще буде для всіх. І звичайно, так буде краще і для Сербії самої".