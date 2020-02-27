Глава ОБСЄ: Мінські домовленості треба виконувати без усяких "але і якщо"

Росія може тільки радіти, що діючий голова ОБСЄ, яким зараз є прем’єр-міністр, міністр європейських та закордонних справ Албанії Еді Рама, не може контролювати все в організації, що базується на консенсусі.

Про це заявив Еді Рама 27 лютого у Москві під час спільної прес-конференції з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця пані попросила мене взяти ситуацію під контроль, чи переклад такий був? Сказали – взяти ситуацію під контроль… Ну типу Ви ж контролюєте все в ОБСЄ? Хотілося б. Але це не так. І це, власне, краще для вас, міністр Лавров", - заявив Діючий голова ОБСЄ, відповідаючи на заклик представниці російського ІА "Спутник" "взяти під особистий контроль" ситуацію з нібито переслідуванням цього пропагандистського ресурсу в Естонії.

Еді Рама підкреслив, що дії, до яких його закликала співробітниця "Спутника", не входить у сферу його повноважень.

Водночас він вказав на те, що "Спутник" і про Албанію поширював фейкові новини: "Коли ви відрекомендувалися, я згадав, що "Спутник" займався брехливими новинами з приводу Албанії. Але з вами нічого ж не відбулося… Що стосується Албанії, там "Спутник" присутній, хоча вони й поширюють фейкові новини, а не справжні новини".

Також Еді Рама закликав Росію використати свій вплив для встановлення миру в конфліктах в регіоні ОБСЄ.

"Росія – ключовий учасник у переговорних форматах в рамках ОБСЄ в конфліктах. Я вважаю, що Росія може використати свій вплив, щоб наблизити нас до миру. Звичайно, я сподіваюся, що Росія так і поступить", - сказав він.

Діючий голова ОБСЄ також наголосив на тому, що Албанське головування повністю підтримує Мінські домовленості.

"Ми вважаємо, що виконання Мінських домовленостей без всяких "але і якщо" – це надзвичайно важливо для просування вперед. Ми також вітаємо кінцеві рішення Паризького саміту та будемо працювати над тим, щоб підтримати просування вперед. Потрібні серйозні зусилля та реальна імплементація того, що було досягнуто на попередньому саміті", - заявив він.

Як повідомлялося, 27 грудня 2019 року стало відомо, що Естонія запровадила санкції проти російського агентства Sputnik. За словами очільника Бюро даних про відмивання грошей Департаменту поліції і прикордонної охорони Мадіса Рейманда, єдина причина, через яку введено санкції, - це Дмитро Кисельов, керівник МІА "Россия сегодня", до якого належить "Sputnik Естонія". "Sputnik Естонія" тоді мало намір звернутися до суду, щоб оскаржити санкції.

З 1 січня 2020 року в Естонії з російського інформаційного агентства Sputnik звільнилися всі 35 працівників, агентство призупинило роботу. пресслужба міжнародного інформагентства "Россия сегодня", до якого належить "Sputnik Естонія", заявила, що роботу агентства припинили нібито через "загрозу кримінального переслідування з боку влади Естонії".