Лавров заявляє, що нічого не чув про "нормандську зустріч" у березні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняє, що нічого не чув про заплановану на кінець березня зустріч глав МЗС "нормандського формату" і про це дізнався від журналістів.

Про це Лавров заявив 27 лютого у Москві на спільній пресконференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром, міністром європейських та закордонних справ Еді Рамою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не чув, крім як від вас, що планується через місяць зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату", - заявив глава МЗС РФ, відповідаючи на запитання російської журналістки.

Лавров також прокоментував можливість проведення саміту "нормандського формату" у квітні. За його словами, Росія буде говорити про терміни наступного саміту "лише тоді, коли, по-перше, буде виконано все те, про що домовилися у Парижі, включаючи і нормалізацію на землі, і розмінування, і політичні питання, пов’язані з "формулою Штайнмаєра" та закріплення аспектів особливого статусу на постійній основі в законодавстві України".

"І друга вимога – ми будемо говорити про терміни нового саміту, коли підготуємо проєкт заключного документа, і підпишемо цей проєкт. Щоб не було знову спроб вже в ході саміту руйнувати досягнуті домовленості: я маю на увазі ту саму історію з розведенням сил і засобів, яке повинно було відбутися по всій лінії розмежування, але президент Зеленський переграв проєкт, який був узгоджений з його співробітниками", - додав російський міністр.

Глава МЗС Росії також в черговий раз заявив, що РФ виступає проти направлення на Донбасі миротворчої місії ООН та передачу під її контроль території ОРДЛО та структур управління, як необхідної умови проведення вільних та демократичних виборів.

"Щодо зустрічей міністрів "нормандського формату", ми чуємо дуже багато оголошень – і по Україні, і щодо сирійських справ. Оголошуються строки, дати, рівень. І для нас це, відверто кажучи – новини", - ще раз підкреслив Лавров.

Як повідомлялося, 14 лютого міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявляв, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Україна та Росії зустрінуться на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Однак зустріч так і не відбулася.

26 лютого глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що через місяць планується проведення зустрічі міністрів закордонних справ чотирьох країн для підготовки саміту у "нормандському форматі".