Інтерв'ю Суркова варто тиражувати на Заході для розуміння політики РФ щодо України — Клімкін

Смс-інтерв'ю колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова слід тиражувати якнайширше, особливо на Заході, оскільки в ньому цинічно і прямолінійно викладено те, що Росія робить в Україні.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

"Почитайте інтерв'ю Суркова, почитайте навіть двічі і обов'язково порадьте всім нашим зарубіжним друзям. У цьому інтерв'ю - весь сенс російської політики, причому викладений максимально прямолінійно і цинічно. Це квінтесенція того, що робила Росія, і того, що робив Сурков", - зазначив Клімкін.

Він додав, що водночас у цьому інтерв'ю є якась безпорадність, оскільки Сурков нічого не домігся, і є одне, що він каже майже чесно - українська політична нація, яка постала після Майдану, перемогла російську систему.

"Це те, чого Сурков досі не розуміє. А цілі російської політики повністю залишилися тими самими: розчленування України, неіснування України як європейського і демократичного проєкту. Тому рекламуйте інтерв'ю Суркова для всіх наших зарубіжних друзів, тиражуйте його. А пану Суркову, я вважаю, так само в його російській кар'єрі не добитися нічого, як він не добився по відношенню до нас", - резюмував дипломат.

Як повідомлялося, раніше в смс-інтерв'ю Сурков заявив, що "України немає, є українство, тобто, специфічний розлад думок, дивним чином доведений до крайніх ступенів захоплення етнографією".

Крім того, експомічник президента РФ заявив, що "примушування силою до братських відносин - єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямку".

Як повідомлялося, 18 лютого президент РФ підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента.